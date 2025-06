Tlc: truffe telefoniche, assolti a Milano per mancanza di querela

Adnkronos

Milano, 3 giu. Assolti dal Tribunale di Milano dalle accuse di associazione per delinquere e truffe per mancanza di querele. E’ la conclusione decisa nei confronti degli imputati, una decina, a processo per un presunto raggiro nei confronti di ignari consumatori attraverso Vas, Servizi a valore aggiunto, attivabili a pagamento su telefoni e smartphone. Meteo, oroscopi, giochi, suonerie attivati (e addebitati) senza averne fatto richiesta e senza neanche esserne consapevoli. Tra le vittime ignare anche clienti WindTre (estranea ai fatti).