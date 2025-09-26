Adnkronos
Tlc, Zimmer (Huawei): “Batteria durevole e Gps di precisione in Huawei Watch GT 6”
Roma, 26 set. in collaborazione con Huawei
La ghiera rialzata conferisce un aspetto raffinato e il display – più ampio del 5,5% rispetto al modello precedente – offre un’esperienza visiva più immersiva. Inoltre, la Huawei Watch GT 6 Series raggiunge una luminosità massima di 3 mila nits, che rende il display visibile anche alla luce diretta del sole, senza alcun problema.
“Per la serie GT, abbiamo tre design in totale – illustra Zimmer – Il GT6 Pro, disponibile in diversi colori, è realizzato in titanio con vetro zaffiro e retro in ceramica. La versione standard del GT 6, sempre da 46 mm – aggiunge – è disponibile in ancora più colori. E infine, abbiamo anche una versione da 41mm, che penso sia molto bella, adatta a polsi più piccoli, disponibile in cinque colori. Ci sono molte opzioni tra cui scegliere nella serie GT 6”.
La prossima frontiera degli smartwatch Huawei? Sarà disegnata sulle esigenze degli utenti: "Per i prossimi smartwatch – fa sapere Zimmer – ci prefiggiamo di lanciare aggiornamenti significativi per i nostri utenti. Come sempre, analizzeremo il mercato, chiederemo ai nostri utenti cosa vorrebbero nei loro orologi e cercheremo così di fornire loro aggiornamenti sempre freschi, direttamente al polso", conclude.