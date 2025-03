Top Brand PV 2025: Sungrow Italia in testa al segmento degli inverter fotovoltaici

Adnkronos

MILANO, 13 marzo 2025 /PRNewswire/ — L’imponente presenza di Sungrow al recente KEY 2025 presso il Rimini Expo Center è stata accompagnata dall’annuncio di un importante riconoscimento: Sungrow Italia ha infatti ricevuto il premio Top Brand PV 2025 da EUPD Research. Questo riconoscimento evidenzia sia l’eccellenza tecnologica delle soluzioni Sungrow nel mercato italiano, sia l’eccezionale supporto fornito dal team locale.

EUPD Research, un rinomato istituto internazionale di ricerche di mercato, assegna la certificazione Top Brand PV sulla base di ampie indagini di settore, che valutano la percezione del marchio, la soddisfazione e la penetrazione nel mercato. Questo riconoscimento riflette la forte reputazione di Sungrow tra gli installatori e i partner in Italia e sottolinea il suo impegno per la qualità, l’innovazione e il servizio al cliente.

L’ampio portafoglio di prodotti Sungrow offre soluzioni all’avanguardia per applicazioni residenziali, commerciali e Utility, garantendo alta efficienza, affidabilità e perfetta integrazione nella rete. Oltre alla tecnologia, il team locale di esperti dell’azienda fornisce un supporto dedicato in ogni fase del progetto, dalla progettazione all’installazione fino all’assistenza post-vendita, consolidando la leadership di Sungrow nel settore italiano delle energie rinnovabili.

Emilio Manzoni, Head of PV e BESS per Sungrow Italia, ha espresso la sua gratitudine per il premio: “Essere riconosciuti come Top Brand PV 2025 da EUPD Research nella categoria degli inverter fotovoltaici è una testimonianza sia della nostra tecnologia leader nel settore che della dedizione del nostro team locale in Italia. Siamo orgogliosi di sostenere la transizione energetica pulita del Paese con soluzioni innovative e un servizio impareggiabile, e apprezziamo profondamente la fiducia dei nostri partner e clienti. Insieme a loro andiamo avanti aprendo la strada verso un futuro sostenibile”.

Quest’ultimo premio si aggiunge a una lista crescente di successi per Sungrow in Italia, dopo i precedenti riconoscimenti come Top Brand PV 2023 e SolarProsumer 2024. Allo stesso tempo, Sungrow ha una solida reputazione a livello globale, essendo stata riconosciuta da S&P Global Commodity Insights come il primo marchio di inverter fotovoltaici nelle spedizioni globali nel 2024 e da BloomebergNEF come il primo marchio di inverter fotovoltaici bancabili al mondo. Il continuo successo dell’azienda riafferma il suo impegno nel guidare l’innovazione, nel supportare i suoi partner e nel plasmare un futuro costituito da energia sostenibile.

Informazioni su Sungrow

Sungrow, leader mondiale nella tecnologia delle energie rinnovabili, è pioniere di soluzioni energetiche sostenibili da oltre 28 anni. A dicembre 2024, Sungrow ha installato 740 GW di convertitori elettronici di potenza in tutto il mondo. L’azienda è riconosciuta come la numero 1 al mondo per le spedizioni di inverter fotovoltaici (S&P Global Commodity Insights) e come l’azienda di accumulo di energia più affidabile al mondo (BloombergNEF). Le sue innovazioni alimentano progetti di energia pulita in oltre 180 paesi, supportati da una rete di 520 punti di assistenza che garantiscono un’esperienza eccellente ai clienti. Noi di Sungrow ci impegniamo a creare un ponte verso un futuro sostenibile attraverso una tecnologia all’avanguardia e un servizio ineguagliabile. Per più informazioni, visita il nostro sito web: www.sungrowpower.com.

