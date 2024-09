Torino: asserragliato in casa dopo le minacce alla madre, irruzione dei carabinieri

Adnkronos

Torino, 25 set. – Ha litigato violentemente con la mamma minacciandola con una pistola, risultata poi ad aria compressa, e quando la donna e’ scappata di casa per chiedere aiuto ai vicini, si e’ asserragliato nell’appartamento. E’ accaduto ieri sera a Vinovo, nel torinese, protagonista un 49enne che, a quanto si e’ appreso, soffrirebbe di problemi psichiatrici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri chiamati dai vicini a cui si era rivolta la donna, che hanno cinturato la zona e iniziato una trattativa per indurre l’uomo ad arrendersi e ad uscire di casa. Dopo alcune ore i militari sono riusciti a fare irruzione nella casa, immobilizzando l’uomo che è stato poi trasportato dal 118 in ospedale a Torino.

