Torino, bimbo di 5 anni muore travolto da trattore

Torino, 21 ago. Un bimbo di 5 anni è caduto dal trattore sul quale si trovava con un parente maggiorenne intento a raccogliere il fieno questa mattina alle 10.30 circa, nel comune di Villar Pellice, a Torino. Il piccolo è stato travolto dalla ruota del carrello. I soccorsi sono stati immediati con elisoccorso sul posto e il conseguente trasporto al Cto in codice rosso e in condizioni critiche. Il bimbo è stato subito trasferito al Regina Margherita ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri di Torre Pellice che hanno sequestrato il mezzo agricolo.

