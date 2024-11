Torino: rapine a danno di esercizi commerciali, un arresto

Adnkronos

Torino, 27 nov. – Nell’ambito di un’attività della Squadra Mobile di Torino finalizzata al contrasto di rapine in danno di esercizi commerciali e’ stato arrestato un cittadino italiano di 61 anni perché ritenuto responsabile di tre rapine, due messe a segno in un supermercato e una tentata a un’edicola. Lo scorso agosto, l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato per una rapina all’interno di un supermercato ove era entrato armato di un coltellino e col volto parzialmente travisato da cappellino e mascherina chirurgica e si era fatto consegnare circa 200 euro dal cassiere. A seguito della convalida dell’arresto era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

