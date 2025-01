Tosyalı avvia uno dei più grandi impianti solari per autoconsumo al mondo

Adnkronos

Davos, 28/01/2025– Tosyalı ha siglato un accordo con GE Vernova e Inogen per realizzare i primi 120 MWp di un ambizioso progetto in Turchia, che prevede la costruzione di uno dei più grandi impianti solari per autoconsumo al mondo, con una capacità complessiva di 1,2 GW. L’iniziativa utilizzerà i pannelli solari N-Type Topcon da 725 Wp, sviluppati localmente da Tosyalı sotto il marchio Tosyalı V-Solar.

Tosyalı, uno dei principali produttori mondiali di acciaio green, con una capacità produttiva di 15 milioni di tonnellate di acciaio grezzo all’anno, continua a potenziare i suoi sforzi per produrre energia in autonomia. L’azienda investe in tecnologie avanzate, intelligenza artificiale e fonti di energia rinnovabile pulita, perseguendo il principio dell’eco-efficienza.

Attraverso i suoi investimenti in fonti di energia pulita, con un’attenzione particolare all’idrogeno e all’energia solare, Tosyalı sta compiendo passi importanti verso l’obiettivo di diventare un produttore completamente integrato di acciaio GREEN. In precedenza, l’azienda ha raggiunto il traguardo importante dei 235 MW di capacità grazie al suo progetto SPP, che ha coperto tutte le sue strutture, conquistando il primato mondiale per la più grande installazione di pannelli solari su tetto.

Adesso Tosyalı si prepara a lanciare un progetto ancora più ambizioso. L’azienda ha siglato un accordo con GE Vernova e il suo partner regionale Inogen per i primi 120 MWp del progetto di impianto solare per autoconsumo da 1,2 GW. La prima fase del progetto entrerà in funzione nel 2025, mentre il completamento della capacità totale di 1,2 GW è previsto entro il 2027.

Al Forum di Davos 2025, Fuat Tosyalı (Presidente di Tosyalı Holding) ha dichiarato: “Con questo investimento, Tosyalı sarà in grado di coprire circa il 50% del proprio fabbisogno energetico con l’energia solare”.

Durante un’intervista al World Economic Forum, Fuat Tosyalı ha sottolineato l’importanza cruciale delle energie rinnovabili e pulite negli impianti industriali, dichiarando: “Continuiamo a investire in tecnologie avanzate per l’energia pulita, in linea con la visione ‘Tosyalı per una vita sostenibile.’ Nell’ambito di questa missione, abbiamo compiuto il primo passo verso uno dei più grandi progetti di impianti solari per autoconsumo al mondo, con una capacità di 1,2 GW, avviando il primo progetto a Osmaniye. Siamo lieti di collaborare con GE Vernova, una delle principali aziende globali in questo settore, e con Inogen, il principale appaltatore EPC in Turchia. I nostri pannelli solari saranno prodotti a Osmaniye e, partendo da questo progetto, verranno installati in siti SPP distribuiti in otto province. Grazie a questa iniziativa, puntiamo a soddisfare circa il 50% del nostro fabbisogno energetico con l’energia solare. Questo ci renderà più forti e indipendenti nell’uso dell’energia e consoliderà ulteriormente la nostra posizione tra i principali produttori di acciaio green a livello mondiale.”

Sebbene siano stati realizzati diversi progetti di impianti solari per autoconsumo in Turchia e nel mondo, il progetto da 1,2 GW di Tosyalı si distingue come uno dei più grandi mai realizzati sotto un’unica gestione. La costruzione del primo impianto da 120 MW è già iniziata a Osmaniye. Il progetto solare per autoconsumo da 1,2 GW sarà sviluppato in tre fasi.

Ali Murat Soydan, Prof. Dr. e Presidente del Gruppo Inogen, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di far parte di questo progetto pionieristico di Tosyalı, un simbolo della trasformazione green nel mondo e nel nostro Paese. Una volta completati tutti i progetti di Tosyalı, rafforzeremo la nostra posizione come leader della trasformazione green in Turchia, collaborando con GE Vernova. In questi progetti, che saranno realizzati in 10 diverse province e coinvolgeranno oltre 2.000 dipendenti, puntiamo a garantire un processo di installazione efficiente e rapido, con l’obiettivo di mettere in funzione tutti gli impianti il prima possibile grazie al supporto dei nostri partner globali”.

Ed Torres, Responsabile della divisione Power Conversion & Storage di GE Vernova, ha dichiarato: “Insieme a Inogen, siamo orgogliosi di supportare l’ambizioso obiettivo di Tosyalı di sviluppare uno dei più grandi progetti solari per autoconsumo al mondo. Fornendo la nostra avanzata tecnologia solare, offrendo servizi di progettazione e ingegneria e agevolando il finanziamento ECA, puntiamo ad aiutare Tosyalı a raggiungere una maggiore indipendenza energetica e ad accelerare la transizione verso un futuro energetico più resiliente”.

