Trade Republic punta sul mercato italiano e ingaggia Francesco ‘Pecco’ Bagnaia come primo Brand Ambassador di Trade Republic in Italia.

– La piattaforma di risparmio più grande d’Europa, forte di oltre 8 milioni di clienti, stringe una partnership con Francesco Bagnaia, due volte campione del mondo di MotoGP.

La partnership segue a stretto giro la recente localizzazione dei servizi sul mercato italiano da parte di Trade Republic. Francesco Bagnaia incarna perfettamente i valori di Trade Republic: una forte ambizione ma allo stesso tempo correttezza esemplare in pista.

La campagna televisiva con Francesco Bagnaia avrà come slogan “L’1% fa la differenza”. La frase fa riferimento al prodotto di punta di Trade Republic, il Saveback, che investe automaticamente l’1% degli acquisti con carta in un titolo a scelta. I premi Saveback sono pagati da Trade Republic.

MILANO, ITALY – EQS Newswire – 25 marzo 2025 – Trade Republic, la piattaforma di risparmio più grande d’Europa con oltre 8 milioni di clienti, accelera sul mercato italiano. Il due volte campione del mondo di MotoGP Francesco Bagnaia diventa il primo Brand Ambassador nazionale della banca. La sua ambizione e la sua correttezza in pista riflettono la missione di Trade Republic: consentire a milioni di italiani di prendere il controllo del proprio futuro finanziario. Con questa collaborazione, Trade Republic rafforza il suo impegno a rendere gli investimenti e i risparmi accessibili a tutti in Italia. La campagna televisiva, che avrà come slogan “L’1% fa la differenza”, andrà in onda prossimamente.

“Sono entusiasta di poter lavorare con Trade Republic, un partner di cui condivido pienamente la missione”, afferma Francesco Bagnaia. “Io stesso ho iniziato a investire molti anni fa, e so quanto sia difficile trovare una banca che permetta a chi è alle prime armi di iniziare a investire in modo facile e sicuro. Con Trade Republic, chiunque può avere il pieno controllo della situazione, proprio come faccio io in pista.”

Con questa partnership, Trade Republic rafforza il suo impegno sul mercato italiano, puntando a diventare un partner dalla spiccata rilevanza culturale per un’intera generazione di risparmiatori. Ma non finisce qui: la collaborazione con Francesco Bagnaia è solo l’inizio di un percorso che ispirerà sempre più persone a prendere il controllo del proprio futuro finanziario. Oltre ai vari formati video delle principali piattaforme social, nelle prossime settimane verrà lanciata in Italia una campagna televisiva nazionale con lo slogan “L’1% fa la differenza”.

“Conquistare il mercato italiano è il nostro obiettivo principale per il 2025. Francesco ha molte caratteristiche in comune con noi: una forte ambizione, avendo ottenuto il secondo titolo di campione del mondo di MotoGP a soli 26 anni, unita alla correttezza e fair play che lo contraddistinguono”, ha dichiarato Julian Collin, General Manager International Markets di Trade Republic. “Crediamo che Francesco ispirerà un maggior numero di italiani a prendere il controllo del proprio futuro finanziario, il che è essenziale in un Paese con un crescente divario pensionistico e una bassa partecipazione ai mercati finanziari.”

