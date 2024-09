Tragedia sulla Marmolada, morti due alpinisti: stavano scalando la via Don Chisciotte

Adnkronos

Belluno, 4 set.Tragedia sulla Marmolada. Due alpinisti italiani di Asolo sono morti dopo essere precipitati mentre scalavano la via Don Chisciotte. L’incidente è avvenuto ieri, ma i corpi sono stati recuperati oggi dal Soccorso alpino Veneto.

A dare l’allarme era stata ieri sera la moglie di uno dei due, dopo aver mandato un messaggio al marito senza ricevere risposta attorno alle 14. Ritrovate le macchine, una parcheggiata a Malga Ciapela, da dove erano saliti al Rifugio Falier, e una in Fedaia, dove sarebbero arrivati scendendo dal ghiacciaio una volta completata la via, i soccorritori sono saliti fino a Malga Ombretta a sud e lungo il ghiaccio sul versante nord per vedere se i due scalatori fossero in ritardo.