Trasformare le industrie con soluzioni IA e SATCOM rugged: unisciti a RuggON all’Embedded World 2025

Adnkronos

Sfrutta la potenza del computing rugged – rivoluzionando l’IA, le comunicazioni satellitari, la logistica, l’automazione e le operazioni di magazzino per stabilire nuovi standard nelle prestazioni industriali.

TAIPEI, 5 marzo 2025 /PRNewswire/ — RuggON, un’affiliata di Ubiqconn Technology e una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni informatiche mobili affidabilissime, annuncia la sua partecipazione all’Embedded World 2025, la principale esposizione e conferenza sulle tecnologie embedded, che si terrà dall’11 al 13 marzo 2025 presso l’Exhibition Centre di Norimberga, in Germania. I visitatori sono invitati a scoprire gli innovativi tablet rugged e le soluzioni di computing montate sui veicoli di RuggON presso lo stand 331, Hall 2.

All’Embedded World, RuggON presenterà le sue ultime innovazioni in fatto di tecnologia rugged, progettate per soddisfare le esigenze di vari settori. I dispositivi dell’azienda sono progettati per resistere a condizioni estreme, offrendo affidabilità, durata e prestazioni senza pari per supportare operazioni ininterrotte in ambienti mission-critical.

Mentre i settori industriali continuano a evolversi grazie ai progressi dell’IA, dell’automazione e della digitalizzazione, la necessità di soluzioni robuste che migliorino la produttività, la connettività e l’efficienza è più cruciale che mai. Le soluzioni RuggON sono progettate per integrarsi con queste tecnologie emergenti, offrendo un supporto affidabile in ambienti che richiedono il massimo livello di durabilità.

Le soluzioni rugged di RuggON, ideali per applicazioni industriali, saranno presentate all’Embedded World 2025. L’azienda metterà in evidenza computer specializzati montati su veicoli come il VORTEX da 7″, il VIKING II da 7″, il VULCAN da 10,4″ e il VX-601 da 12,1″. Inoltre, RuggON presenterà anche il nuovissimo tablet rugged SOL 7 da 12″, che sarà mostrato al pubblico per la prima volta. Questo tablet vanta prestazioni elevate e funzionalità avanzate di raccolta dati e sarà lanciato nell’estate di quest’anno. L’azienda presenterà anche altri dispositivi rugged come il PX501 da 10,1″ e il LUNA 3 da 8″. Questi prodotti sono specificamente progettati per funzionare in modo affidabile in ambienti difficili, superando sfide quali elevati livelli di polvere, temperature estreme e vibrazioni intense. Consentono inoltre la comunicazione e la trasmissione dei dati in tempo reale, essenziali per l’efficienza delle operazioni industriali.

“La nostra partecipazione all’Embedded World 2025 sottolinea il nostro impegno nell’offrire le migliori soluzioni informatiche rugged per un’ampia gamma di settori e casi d’uso”, spiega Martin Brandenburg, Direttore generale di Ubiqconn/RuggON Europe. “Guardiamo con fiducia all’opportunità di dimostrare come i nostri prodotti possano migliorare l’efficienza, la connettività e l’affidabilità negli ambienti industriali”.

RuggON organizza un esclusivo omaggio di pre-iscrizione per i visitatori che si registrano per incontrare l’azienda all’Embedded World 2025. Poiché i posti sono limitati, assicurarsi di iscriversi quanto prima possibile per assicurarsi un posto: https://info.ruggon.com/embedded-world-2025

I visitatori dell’Embedded World 2025 avranno l’opportunità di vedere in azione i prodotti rugged di RuggON, di interagire con gli esperti e di scoprire come queste tecnologie possono trasformare le loro attività. Non perdere l’occasione di saperne di più sulle soluzioni innovative di RuggON. Visita RuggON allo stand 331 – Hall 2 per scoprire di più! Visita RuggON per maggiori dettagli: http://www.ruggon.com

Informazioni su RuggON

RuggON Corp., un’affiliata di Ubiqconn Technology, è uno dei principali produttori di soluzioni informatiche mobili rugged. Combinando la tecnologia avanzata di Ubiqconn per promuovere l’innovazione ed espandersi nel mercato dell’industria mobile (IioT), RuggON sfrutta decenni di esperienza per migliorare la produttività mobile in ambienti difficili. Un team di ingegneri impegnati realizza dispositivi di eccezionale valore e qualità che migliorano l’esperienza dell’utente. L’azienda comprende le diverse esigenze dei settori industriali per offrire soluzioni personalizzate ed efficienti. RuggON si impegna a garantire standard elevati di soddisfazione del cliente ed è orgogliosa di offrire infinite possibilità per soddisfare le esigenze di domani. Per maggiori informazioni visitare http://www.ruggon.com o seguirci su LinkedIn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2632744/Transforming_Industries_Rugged_AI_SATCOM_Solutions_Join_RuggON_Embedded_World.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2510705/RuggON_Logo.jpg