Trasporti, ass. Maione: “Nel progetto Fili sostenibilità declinata in ricchezza e vivibilità dei territori”

Adnkronos

Milano, 27 nov. – “Il progetto Fili ha in sé una serie di elementi trasversali che riguardano la salute, la digitalizzazione, la sostenibilità degli edifici, la qualità degli spazi urbani, l’accessibilità delle infrastrutture, la biodiversità e la resilienza dei territori. Tutti elementi che in qualche modo possono essere esemplificativi e qualificativi del programma regionale e degli obiettivi di sviluppo sostenibile che la Regione Lombardia si è data”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Giorgio Maione, intervenendo al convegno ‘Fili per il futuro delle città’, in corso allo Iulm di Milano.