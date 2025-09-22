Trasporti, Grimaldi (Alis): “Logistica e mobilità sostenibile motori di crescita per l’Italia”

Adnkronos

Roma, 22 set. “Alis è nata come associazione logistica dell’intermodalità sostenibile e negli anni si è allargata a porti, interporti, università, centri di ricerca e operatori di servizi. La nostra associazione non si occupa solo più di trasporto e di logistica ma soprattutto di mobilità sostenibile. L’ingresso di Ita Airways non è una conclusione, ma un ulteriore allargamento di una compagine associativa che cresce a favore del sistema Paese.” Così Guido Grimaldi, presidente Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile – durante la Cerimonia di firma dell’adesione di Ita Airways ad Alis a Fiumicino.