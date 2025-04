Trasporti: Romeo, ‘con Renzi treni funzionavano ma lui prendeva Air force’

Adnkronos

Roma, 27 apr. “Paita, impegnata nella campagna di visibilità del suo leader-influencer, finge di dimenticare i ‘bei tempi’ del Governo Renzi, quando i treni funzionavano. Talmente tanto, che lo stesso ex premier prendeva l’Air force Renzi pur di non viaggiare in treno. In fondo, Italia viva e compagni non hanno mai capito i problemi degli italiani, che li hanno sempre ripagati alle urne”. Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo.

