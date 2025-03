Trasporti, viceministro Rixi: “Giusto rende nota l’attività di Ansfisa”

Adnkronos

Roma, 27 mar. “E’ giusto rendere nota l’attività di un’agenzia così rilevante come Ansfisa, che sorveglia le opere stradali, ferroviarie e funiviarie. In questo momento il Paese è in un forte momento di rigenerazione di tutto il sistema infrastrutturale. Abbiamo deciso di implementare la capacità di Ansfisa, di fare rilevazioni, monitoraggio e di dotarla di strumenti e di convenzioni sia con Leonardo sia con l’Istat per monitorare gli incidenti stradali e metterli in relazione allo stato di manutenzione delle arterie stradali. Credo che sia un elemento aggiuntivo per rendere ancora più sicuri ed efficaci i nostri interventi manutentivi”.

Sono le parole di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione dell’evento di presentazione della Relazione Annuale sulle attività del 2024 e il Programma di Pianificazione 2025 di Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nel corso del quale si sono delineati gli sviluppi e le attività principali per la sicurezza delle infrastrutture di trasporto terrestre in Italia.

“Nell’ultimo anno i controlli sono aumentati del 40%. Abbiamo una rete infrastrutturale molto complessa: oltre 20mila ponti, una rete ferroviaria di quasi 17mila chilometri, una rete stradale molto complessa” – spiega Rixi – Pertanto, “abbiamo bisogno di incrementare questa capacità di analisi e di adeguare il sistema delle nostre manutenzioni per efficientarlo con le criticità che, di volta in volta, vengono rilevate”.