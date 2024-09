Trasporto aereo: Finnair lancia speciali tariffe per volare in Finlandia a prezzi scontati

Adnkronos

Roma, 18 set. (Adnkronos/Labitalia) – La pluripremiata compagnia aerea Finnair ha lanciato delle speciali tariffe per volare verso alcune delle migliori destinazioni in Finlandia, ideali per un viaggio invernale. Prenotando entro il 26 settembre 2024, sarà possibile approfittare dell’offerta e volare da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso Ivalo, Kuusamo, Kittilä e Rovaniemi, tra l’1 ottobre e il 13 febbraio 2025. Finnair, recentemente premiata come ‘Miglior compagnia aerea del Nord Europa’ ai World Airline Awards 2024 di Skytrax per la sua efficienza, puntualità e comfort, offre così un’opportunità imperdibile per scoprire il fascino del nord. La speciale offerta di Finnair termina il 26 settembre 2024 e prevede tariffe scontate per viaggiare tra il 1° ottobre 2024 e il 13 febbraio 2025.

