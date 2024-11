Trasporto aereo: Finnair, pronto il primo aeromobile Embraer rinnovato

Adnkronos

Roma, 4 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, ha avviato il rinnovamento delle cabine della sua flotta di aeromobili Embraer per migliorare il comfort dei passeggeri anche sulle tratte più brevi. Il primo aereo Embraer con cabina rinnovata è già pronto, e l’obiettivo è di completare l’aggiornamento dei 12 velivoli entro la primavera del 2026. Durante la stagione invernale 2024-2025, saranno rinnovati sette aerei, mentre gli ultimi Embraer saranno aggiornati nella successiva stagione invernale 2025-2026. La flotta Embraer viene utilizzata per le rotte verso molte delle destinazioni di Finnair in Finlandia e nel resto d’Europa, soprattutto per le tratte più brevi nell’Europa settentrionale e centrale. La palette di colori e l’atmosfera delle nuove cabine sono state progettate per adattarsi a quelle della flotta wide-body di Finnair, recentemente rinnovata, e della nuova lounge Schengen di Finnair all’aeroporto di Helsinki. “Volevamo creare un ambiente di viaggio armonioso, fresco e invitante per i nostri clienti, con una combinazione di colori blu scuro e grigio e un accenno di laminato di legno – elementi già presenti nei nostri aerei a lungo raggio”, afferma Eerika Enne, Head of Inflight Customer Experience. “La cabina rinnovata presenterà due nuovi tipi di poltrone. I sedili delle file 1-9 offrono un maggiore comfort grazie al design e all’imbottitura migliorati. Nelle prime file, i sedili sono leggermente reclinabili, mentre dalla fila 10 il sedile non è più reclinabile. Il servizio a bordo rimarrà invece invariato”, afferma Enne. Il numero di posti a bordo non subirà variazioni, con 100 sedute disponibili sugli aeromobili E190 di Finnair. In concomitanza con il rinnovamento della cabina, è stato aggiornato anche il sistema di illuminazione a Led. Uno degli obiettivi principali del rinnovamento della cabina Embraer è stato ridurre il peso degli aeromobili, poiché una riduzione del peso comporta un minor consumo di carburante e, di conseguenza, una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per questo, il peso è stato un fattore considerato in ogni elemento della cabina. “Sia i sedili della Business Class che quelli dell’Economy Class sono più leggeri rispetto ai precedenti sedili della cabina Embraer, e anche la moquette della cabina è realizzata in un materiale più leggero rispetto al passato. Con queste modifiche, puntiamo a ridurre il peso dell’aeromobile di circa 150 kg per aereo”, osserva Enne.

