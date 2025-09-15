Travolta da camion sulle strisce, 15enne morta in Trentino: era promessa del pattinaggio

Adnkronos

Trento, 15 set. Una ragazzina di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un camion a Giustino, in Trentino. L’incidente è avvenuto questa mattina. Matilda Ferrari stava attraversando sulle strisce pedonali per andare a scuola al liceo Guetti di Tione di Trento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno ricostruendo esattamente la dinamica dell’accaduto.

“Per la nostra comunità è un momento molto difficile. Siamo vicini alla famiglia della ragazza”, ha detto all’Adnkronos Manuel Cosi, sindaco di Giustino (Trento), spiegando che sul posto sono arrivati “tutti i mezzi di soccorso e si attende una ricostruzione degli eventi”.

