Tre anni e quasi 200 milioni di europei interessati: il successo della campagna di EUCOTTON riporta il settore europeo del cotone sotto i riflettori

MADIRD, 20 dicembre 2024 /PRNewswire/ — Molteplici eventi, comunicati stampa, campagne pubblicitarie e networking strategico con professionisti. Per tre anni, la campagna EUCOTTON ha lavorato instancabilmente per lanciare un messaggio chiaro ai consumatori e ai professionisti del settore della moda/tessile: Il cotone europeo è un prodotto sostenibile e di qualità, coltivato per varie generazioni in Europa da migliaia di agricoltori in un modo rispettoso sia per l’ambiente che per la società, e ora completamente tracciabile grazie al suo nuovo schema di gestione. I risultati sono già visibili: quasi 200 milioni di europei sono ora consapevoli dei benefici di questa materia prima locale.

Promossa dalla European Cotton Alliance (ECA), che comprende l’intera filiera del cotone in Grecia e Spagna, i due Paesi produttori del continente, questa campagna, finanziata dall’Unione Europea, ha concentrato i suoi sforzi su Germania, Francia e Italia, oltre che sui due mercati d’origine.

Parte dell’intensa attività della campagna è stata digitale, con un sito web in 6 lingue e presenza sui social media in Instagram, Facebook e Linkedin, con cui è stato possibile raggiungere in totale più di 7,4 milioni di persone attraverso le comunità dei social media, la pubblicità e la collaborazione con più di 200 influencer.

È stata data enfasi anche agli incontri in presenza, con più di 25 eventi nei cinque paesi target, compresi quelli organizzati dalla campagna stessa per far conoscere il cotone europeo al pubblico professionale, e altri sponsorizzati da EUCOTTON, come ad esempio Mediterranean Cotton Roads, Roma Phygital Sustainability Expo e Bremen Cotton Conference. I seminari e gli incontri B2B organizzati dalla campagna hanno attirato più di 500 professionisti dei migliori brand europei, mentre un totale di 10 workshop per oltre 200 studenti di moda hanno dato vita a una collaborazione creativa continuativa con prestigiosi istituti di istruzione superiore nei cinque paesi target.

Ma, soprattutto, due viaggi di studio che hanno portato i rappresentanti di alcune delle più importanti ditte europee del settore della moda e tessile a visitare i campi di cotone della Grecia e della Spagna e a incontrare i produttori dietro all'”oro bianco” europeo.

Inoltre, nel corso dei tre anni della campagna, sono stati pubblicati 30 comunicati stampa nei cinque mercati target, oltre a tre video news (quest’ultimi in Francia, Spagna e Grecia), che sono riusciti a catturare l’attenzione dei media generali e del settore. In totale, sono stati contati 732 articoli pubblicati su EUCOTTON nei diversi Paesi, che hanno raggiunto circa 158 milioni di europei e hanno superato di gran lunga gli obiettivi di risultato iniziali della campagna durante il suo lancio.

E, infine, sono state lanciate nove campagne pubblicitarie: tre sulla carta stampata (20 riviste dei cinque paesi, che hanno raggiunto 500.000 persone) e sei digitali che sono riuscite a raggiungere complessivamente più di 28 milioni di persone.

Tutti questi sforzi sono riusciti a riportare il cotone europeo al ruolo di leader che si merita come materiale sostenibile, socialmente responsabile e di qualità. Un prodotto che proviene al 100% da semi non OGM e che, grazie alla nuova iniziativa di tracciabilità EUCOTTON, garantisce ai professionisti e ai consumatori la certezza totale della sua origine.

Secondo il presidente dell’ECA,Antonios Siarkos, “la campagna è stata un successo a livello europeo, e ha così aiutato il settore del cotone ad essere maggiormente riconosciuto tra il pubblico professionale e i consumatori. Questo ci consentirà di continuare a progredire in futuro per trasformare il cotone europeo in un marchio di fabbrica per quanto riguarda i materiali tessili nell’UE”.

Per saperne di più, visitate il sito web: eucotton.eu.

Clicca qui per vedere il video con i risultati della campagna EUCOTTON: https://www.youtube.com/watch?v=PRRve2_V3Xo

INFORMAZIONI SULL’ALLEANZA EUROPEA DEL COTONE

La European Cotton Alliance (ECA) è un’associazione a livello europeo nata dalla collaborazione attiva tra i produttori di cotone e le associazioni industriali nei paesi produttori europei. I membri fondatori dell’Alleanza sono le Organizzazioni Interprofessionali, l’Industria e le Associazioni di Produttori di Grecia e Spagna, che rappresentano il 100% del settore del cotone in Europa.

La campagna EUCOTTON è stata realizzata dall’ECA al fine di aumentare la visibilità del cotone europeo e la consapevolezza delle sue caratteristiche in termini di sostenibilità e qualità nei mercati target europei. Campagna cofinanziata dall’Unione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1144/2014 – Enjoy it’s from Europe.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2585231/ECA_cotton.jpg