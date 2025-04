Trentin (Siram Veolia): “Periodo complesso, serve ottimismo”

Adnkronos

Roma, 9 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Non sono solo le notizie di questi giorni, sono ormai anni che viviamo con grande turbolenza. Noi operiamo nel settore dell’energia, e il 2022 è già stato un anno particolarmente complesso, dove forse abbiamo iniziato a vedere per la prima volta, nei tempi più recenti, una grande crisi ed è stato necessario reagire in maniera rapida, far fronte alla mancanza o la sensazione di mancanza del vettore energetico a un prezzo assolutamente fuori controllo. Ancora oggi c’è una grande volatilità. Come mi sento? Mi sento ottimista, perché senza l’ottimismo sei finito, non puoi certo pensare di guidare un’azienda di guidare i tuoi collaboratori verso un obiettivo e soprattutto la nave a superare una tempesta, quindi l’ottimismo ci deve essere sempre, che non vuol dire incoscienza, ma al contrario essere ben consci di quelli che sono i rischi e le problematiche ma avere anche quella visione che le cose si possono superare, cioè si può fare e si può in qualche modo andare oltre”. Così Emanuela Trentin, ceo di Siram Veolia, intervenendo a Roma all’evento per gli 80 anni di Manageritalia.

