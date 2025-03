Treviso: autopsia, ‘Alex Marangon morto per trauma cranico, agonia di 30 minuti’**

Adnkronos

Milano, 7 mar. Alex Marangon, il 25enne di Marcon (Venezia) ritrovato morto il 2 luglio 2024 sul Piave, dopo aver partecipato a un rito sciamanico a base di ayahuasca nell’abbazia di Vidor (Treviso), non è morto sul colpo. E’ uno dei dettagli che emerge dall’autopsia svolta dal medico legale Alberto Furlanetto su incarico della procura.

Per l’esperto in anatomia e istologia patologica – che ritiene il suicidio l’ipotesi “maggiormente probabile” – il giovane precipitato dal parapetto della terrazza belvedere “sarebbe rimasto in vita per un certo lasso di tempo”. Una deduzione che arriva sulla base di due fattori: il trauma cranico che ha portato all’emorragia mortale “può condurre a morte in breve tempo ma non causa un decesso immediato” e in corrispondenza del trauma toracico sulla parte sinistra del corpo si rileva “una cospicua raccolta ematica” processo che a sua volta richiede un “certo tempo per realizzarsi”, si legge nell’autopsia.