Tribesigns inaugura una nuova era con il logo appena aggiornato

NEW YORK, 19 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Tribesigns, produttore e rivenditore di mobili di fama mondiale che offre soluzioni accoglienti ed efficienti per la casa e l’ufficio, è lieto di annunciare il debutto del suo logo recentemente ridisegnato, il cui lancio è previsto per il 24 febbraio 2025.

Il nuovo logo è una combinazione innovativa tra l’elemento della tenda (tipico delle tribù primitive) e la lettera “T”. È reso con un disegno geometrico utilizzando una struttura piatta e planare composta da linee. La sua struttura piatta e lineare simboleggia in modo creativo la fusione tra un tavolo e una casa, riflettendo il tema centrale del marchio: la “casa”.

Il portafoglio diversificato di prodotti di Tribesigns include diverse categorie di mobili, tra cui mobili per bambini, animali domestici e ufficio. Il logo aggiornato fungerà da elemento condiviso e simbolico per tutti i sottomarchi di Tribesigns, rafforzando l’identità coesa del marchio.

“Questo nuovo logo sarà ampiamente utilizzato in tutti i tipi di attività del marchio Tribesigns in vari canali quali social media, siti web ufficiali e piattaforme di commercio elettronico come Amazon, Walmart e Wayfair”, ha affermato Sophia Zhao, responsabile per i prodotti di Tribesigns.

Con lo slogan “Progettati per la vita”, Tribesigns manterrà il suo impegno nel fornire soluzioni per la casa e l’ufficio di alta qualità, uniche e innovative in tutto il mondo.

Tribesigns offre una soluzione di arredamento completa per abitazioni e aziende, che comprende soggiorno, camera da letto, ufficio, corridoio, cucina e sala da pranzo. Inoltre, negli ultimi 14 anni ha fornito vari prodotti di arredamento per interni ed esterni a oltre 30 milioni di famiglie negli Stati Uniti, in Canada, in Europa e in Australia.

Informazioni su Tribesigns

Tribesigns è un’azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di mobili. Con lo slogan “Progettati per la vita”, la sua filosofia ruota attorno alla diversità degli stili di vita personali e all’importanza di fare scelte rispettose della natura.

Tribesigns è inoltre ampiamente conosciuta per il design dei suoi mobili originale ed elegante; la maggior parte dei suoi modelli più recenti sono unici sul mercato e non si possono trovare altrove; non rimarrai mai deluso se sceglierai Tribesigns. Con oltre 35 magazzini all’estero, forti capacità di ricerca e sviluppo e produzione, Tribesigns offre anche servizi di dropshipping, OEM e ODM per i partner commerciali

Per maggiori informazioni su Tribesigns, visitare https://tribesigns.com/, Amazon, B2B, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.

