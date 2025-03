TRICORBRAUN COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI EUROGLAS E GLASPACK

Adnkronos

L’acquisizione rafforza la presenza di TricorBraun nella regione DACH

ST. LOUIS, 31 marzo 2025 /PRNewswire/ — TricorBraun ha annunciato oggi di aver completato con successo l’acquisizione della tedesca Euroglas e dell’austriaca Glaspack, distributori di soluzioni di imballaggio rigido per il mercato europeo. Queste acquisizioni espandono la presenza di TricorBraun nel settore del packaging nella regione DACH (Germania, Austria, Svizzera).

“Siamo lieti di consolidare la nostra presenza in Europa e di accogliere due aziende note per la fornitura di imballaggi di qualità e un servizio clienti eccezionale”, ha dichiarato Mark O’Bryan, COO di TricorBraun. “Abbiamo grande rispetto per i team di Euroglas e Glaspack e non vediamo l’ora di collaborare con loro per supportare la crescita dei clienti in tutta Europa”.

Entrambe fondate nel 1992, Euroglas e Glaspack sono imprese familiari. Euroglas è uno dei principali fornitori europei di imballaggi in vetro di alta qualità. L’azienda fornisce imballaggi standard e personalizzati per alimenti, bevande e alcolici. Glaspack distribuisce imballaggi standard e personalizzati per i settori del vino, della birra e degli alimentari ed è uno dei principali fornitori di packaging per il vino sul mercato austriaco.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di un leader globale del settore packaging fermamente impegnato nel mercato europeo”, ha dichiarato Cristoph Jäckle, Managing Director di Euroglas. “Questo nuovo capitolo del nostro percorso amplificherà la nostra portata e le nostre capacità di servizio, offrendo al contempo opzioni di imballaggio più complete”.

“La nostra partnership con TricorBraun ci consente di entrare a far parte di una coalizione di imprenditori europei”, ha dichiarato Johannes Jäckle, Responsabile vendite. “Siamo in grado di combinare la nostra passione per il packaging con la presenza globale di TricorBraun per ottenere migliori risultati per i nostri clienti”.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

ConsulenzaProventis Partners, membro di Mergers Alliance, ha operato come consulente finanziario e Linklaters come consulente legale di TricorBraun nella transazione.

L’azienda TricorBraunFondata nel 1902, TricorBraun è leader globale del packaging. Sfruttiamo la nostra economia di scala, l’ampiezza del nostro raggio d’azione e la nostra eccezionale esperienza per risolvere i complessi problemi di packaging dei clienti e aiutarli a vincere sul mercato. TricorBraun si compone di oltre 2.200 professionisti del packaging che operano in oltre 100 sedi nelle Americhe, in Europa, in Asia e in Australia.

