Trocellen lancia il nuovo shop online per materiali isolanti di alta qualità

Adnkronos

– 13/03/2025 – Caponago (MB) – Trocellen, azienda leader in Europa nella produzione di soluzioni in schiuma di polietilene reticolato, ha lanciato il nuovo shop online dedicato ai materiali isolanti per il fai-da-te.

Trocellen è una realtà internazionale che conta ben 9 stabilimenti, 15 settori industriali, quasi 700 dipendenti e più di 5.000 prodotti personalizzati.

L’iniziativa dello shop online è nata dalla volontà di offrire anche ai consumatori finali l’opportunità di acquistare, tramite un comodo e-commerce, prodotti di qualità per il fai-da-te. L’obiettivo è quello di raggiungere un’utenza che, a differenza di quella professionale, ha esigenze ridotte per quanto riguarda i quantitativi.

Sullo shop online di Trocellen è possibileordinare un gran numero di prodotti. È infatti piuttosto vasta la selezione di materiali isolanti termoacustici in grado di rispondere a necessità diversificate.

L’offerta comprende diverse tipologie di merce: nastri e guarnizioni, pannelli flessibili e rotoli isolanti, pensati per l’isolamento di pareti, pavimenti, soffitti, cassonetti per tapparelle, tubazioni degli impianti ecc.

Il ricorso a questi prodotti permette un sensibile miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici poiché si riduce la dispersione di calore in inverno, mentre in estate l’isolamento ostacola il passaggio di calore dall’esterno.

I prodotti Trocellen sono realizzati in polietilene espanso reticolato a celle chiuse, che garantisce elevate prestazioni in termini di isolamento e durabilità.

Il TC Wall Insulation Plus, per esempio, è un pannello in polietilene espanso reticolato a celle chiuse con adesivo, pensato per facilitare l’installazione e garantire un’applicazione rapida ed efficace, anche se non si è dei professionisti.

Le soluzioni autoadesive sono molto utili perché consentono di realizzare interventi di isolamento termoacustico senza la necessità di ricorrere ad altri materiali e attrezzature (colle, pennelli ecc.). Inoltre, si tratta di materiali in grado di aderire a diversi tipi di superfici.

Le soluzioni disponibili nello shop online di Trocellen sono realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono ottime prestazioni; al tempo stesso, la maggior parte di esse sono sostenibili dal punto di vista ambientale, sia perché derivate da materiali naturali, sia perché sono facilmente riciclabili.

Del resto, lo scopo stesso di questi prodotti, ovvero l’isolamento termoacustico, ha un impatto positivo non indifferente sull’ambiente dal momento che consente un minore utilizzo dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento con conseguente riduzioni degli sprechi di energia e delle emissioni di sostanze inquinanti.