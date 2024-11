Truffe: abusivismo finanziario, tra raggirati Caterina Caselli e designer Giugiaro

Adnkronos

Milano, 6 nov. E’ lungo l’elenco delle vittime della truffa finanziaria messa in atto anche attraverso le società elvetiche Xy e Xy Eos Ticino, riconducibili a Daniele Migani nel primo caso come fondatore e nel secondo come amministratore unico dal maggio 2014, che avrebbero esercitato investimenti senza le necessarie autorizzazioni in Italia.

Tra le vittime – imprenditori del Nord Italia in possesso di ingenti patrimoni – figurano, nel decreto di sequestro firmato dalla gip di Milano Teresa De Pascale, la produttrice musicale Caterina Caselli, il figlio Filippo Sugar, il designer Giorgetto Giugiaro, oltre a imprenditori immobiliari noti nell’ambiente milanese a cui venivano proposti polizze assicurative, arbitraggi, certificati bonus cap e quote di un fondo lussemburghese. Le indagini hanno permesso di eseguire il sequestro preventivo di circa 18 milioni di euro nei confronti di Migani.

