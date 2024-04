Truffe: procura Milano indaga su broker denunciato da Montezemolo

Adnkronos

Milano, 26 mar. Il broker Daniele Migani, trascinato in tribunale – insieme a un altro consulente finanziario – da Luca Cordero di Montezemolo, che chiede un risarcimento da 50 milioni di euro per degli investimenti finiti in fumo, è nel mirino della procura di Milano. A suo nome, da quanto si apprende, risulta un’indagine coordinata dal pm Giovanni Polizzi che riguarda una serie di denunce, da parte di personaggi dell’alta finanza e dell’imprenditoria, che avrebbero perso cifre ingenti seguendo le indicazioni del consulente, con base in Svizzera, titolare della londinese Xy Uk.