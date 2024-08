Tumori: non solo F1, Monza scende in pista contro quelli del cavo orale

Adnkronos

Monza, 25 ago. – Mentre si scaldano i motori per il Gran Premio di Monza per il secondo anno, in coincidenza anche con la Manifestazione FuoriGP, la città ‘scende in pista’ contro i tumori del cavo orale. Infatti gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con le rispettive Commissioni Albo Odontoiatri (CAO) di Monza e della Brianza, di Milano e di Cremona, organizzano per venerdì 30 e sabato 31 agosto una campagna che offrirà ai cittadini visite specialistiche gratuite per la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori del cavo orale.

L’appuntamento sarà in piazza Trento Trieste di Monza, che dalle ore 10 alle 19 ospiterà l’Unità mobile odontoiatrica dell’Istituto Stomatologico Italiano Milano (ISI): dopo il positivo riscontro dello scorso anno – sono stati visitati 221 pazienti, di cui 33 sono stati inviati ai Medici di Medicina Generale e in seguito indirizzati al reparto di Chirurgia maxillo-facciale per accertamenti più approfonditi – la ‘Campagna di prevenzione del tumore del cavo orale’ viene riproposta per sensibilizzare la popolazione su una patologia particolarmente pericolosa.