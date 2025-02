Tumori ovaio, Dorigo (AstraZeneca): “Insieme per garantire migliore gestione dei pazienti”

Adnkronos

Roma, 23 feb. “Occ è un’iniziativa di Esgo, della Rete europea dei gruppi di advocacy del cancro ginecologico (Engage) e di AstraZeneca, con l’obiettivo di migliorare la conoscenza della malattia, la qualità di vita e la sopravvivenza delle donne colpite da carcinoma ovarico”. Lo ha detto Alessandra Dorigo Head of Oncology di AstraZeneca Italia in occasione della presentazione delle attività dell’Ovarian Cancer Commitment (Occ), nel 26esimo congresso della Società europea di oncologia ginecologica (Esgo) che si è concluso oggi a Roma.