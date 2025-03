Tumori, Pinto (Pascale): “Per linfomi non-Hodgkin tasso guarigione al 65-70%”

Adnkronos

Napoli, 26 mar. (Adnkronos Salute) – I linfomi, tumori del sangue che colpiscono il sistema linfatico, rappresentano una sfida medica complessa e in continua evoluzione. Ogni anno, migliaia di persone ricevono questa diagnosi, con forme che variano da meno aggressive a particolarmente rapide e difficili da trattare. “I linfomi sono, per definizione, tumori del sistema immunitario e hanno un’incidenza pari a quella del carcinoma della vescica. Oggi rappresentano la neoplasia a cellule B più frequente e, in particolare, i linfomi aggressivi costituiscono circa il 30% dei nuovi casi di linfoma non-Hodgkin. Questi ultimi sono al centro di un’importante evoluzione terapeutica”. Lo ha detto Antonio Pinto, direttore del Dipartimento di Ematologia e terapie innovative dell’Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale di Napoli, a margine della presentazione del progetto ‘A Cura dell’Arte’, un’iniziativa artistica realizzata dai docenti e dagli studenti della Scuola di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per il reparto di Ematologia Oncologica del Pascale, con il sostegno della Regione Campania e dell’associazione Beatleukemia.org.

La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, sviluppando terapie mirate e personalizzate che migliorano sensibilmente la prognosi dei pazienti. “Per i linfomi non-Hodgkin di tipo aggressivo, una categoria molto eterogenea, è fondamentale ridurre al minimo il tempo tra la diagnosi istologica e l’inizio delle terapie. Nonostante la loro aggressività – spiega Pinto – oggi la possibilità di guarigione è molto elevata. In passato riuscivamo a guarire circa il 55% dei pazienti con le terapie tradizionali. Oggi, grazie a un nuovo farmaco introdotto in Italia, il polatuzumab, siamo in grado di portare il tasso di guarigione al 65-70%, un progresso significativo nella gestione della malattia”.

Le nuove frontiere della medicina puntano a ottimizzare l’efficacia dei trattamenti fin dalla prima linea terapeutica, aprendo prospettive sempre più promettenti anche nelle fasi successive della malattia. “Oggi lo scenario è completamente cambiato: mentre in passato, in caso di fallimento della prima linea di terapia, si ricorreva principalmente al trapianto autologo di cellule staminali, che resta un’opzione valida, ora – sostiene l’esperto – disponiamo di farmaci innovativi che stanno rivoluzionando il trattamento. Gli anticorpi bispecifici, per esempio, indirizzano i linfociti del paziente contro il linfoma, con risultati straordinari. Sono in corso studi che potrebbero portarli a diventare il trattamento di prima linea, con l’obiettivo di aumentare il numero di pazienti guariti già al primo approccio terapeutico”.