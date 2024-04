Turismo, Altroconsumo: con caro prezzi un terzo italiani viaggia di meno

Adnkronos

Chi viaggia, insomma, deve fare i conti con l’impatto dell’inflazione, che ha aumentato i prezzi dei beni di consumo – e non solo – e ridotto il potere di acquisto degli stipendi. Ma anche l’incremento di costo di alcuni servizi turistici ha inciso in maniera rilevante, come ad esempio il +40% dei viaggi aerei e il +13% delle tariffe dei treni rispetto all’estate del 2022. In questo contesto, poi, la situazione di instabilità mondiale non aiuta certo a programmare serenamente un viaggio: il 17% degli intervistati, infatti, viaggia meno per la paura di fattori come terrorismo e malattie.

A fare difetto sono dunque per lo più le risorse economiche e non il desiderio di viaggiare. Così, se il 73% degli intervistati viaggia per rilassarsi, visitare posti nuovi e fare nuove esperienze, l’indagine rivela come la gran parte degli intervistati, quando viaggia, ritiene molto importanti i monumenti e la storia culturale (94%), i musei, i concerti e tutta l’offerta culturale (89%), oltre alla possibilità di immergersi nella natura (93%).

Non stupisce – spiega Altroconsumo – dunque che tra i Paesi extraeuropei il più visitato sia la Giordania, apprezzata soprattutto per l’offerta culturale e i monumenti, con un indice di soddisfazione di 84 punti su 100, seguita da Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti, rispettivamente con 82 e 76 punti. Fra le città più amate dagli italiani troviamo invece a pari merito Lisbona a Berlino, seguite da Barcellona, Madrid e Budapest.