Turismo: Elena Croci racconta in un libro i nuovi trend del viaggiatore culturale

Adnkronos

Roma, 9 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Il turista curioso è una persona più felice? Cosa vuole dire oggi fare turismo? Il tempo del turista culturale è un tempo più emozionale? E cosa vuole dire oggi cultura? Perché si è sempre più alla ricerca di nuove esperienze ed emozioni? Il turista che scopre e apprende una cosa nuova è un turista più soddisfatto? Scoprire il territorio significa scoprire anche una parte di sé stessi? In Natura i nostri sensi funzionano meglio? Sono queste alcune delle domande a cui Elena Croci, esperta in comunicazione e marketing culturale, prova a rispondere con il suo saggio ‘Nuovo turismo culturale’. Si parte dall’affermazione che la globalizzazione di molte parti del mondo sta creando nuovi standard che permettono l’accesso in ogni dove; una carta di credito e una minima conoscenza dell’inglese aprono oggi, quasi ovunque, un varco al turista. Una porta dove il marketing emozionale rappresenta l’innovazione rispetto a quello tradizionale, con la ricerca di benefici esperienziali e di contenuto. Un’analisi attenta, con interrogativi anche di stampo sociologico, aperti, perché non è certo semplice parlare oggi di turismo, di una nuova ricerca di identità dell’essere umano, di Natura, Cultura e Territorio quali perfetti intermediari di questa indagine. “Il periodo post pandemia – commenta l’autrice – ha reso palese la volontà di vivere esperienze uniche, non necessariamente lontano da casa. La cultura, oggi, è sempre più pop e creare connessioni tra i luoghi visitati e il turista diventa la priorità: pubblicare le immagini sui vari social è un modo per affermare sé stessi e promuovere il territorio che, fornendo il set per gli scatti che poi saranno messi online, ottiene pubblicità a costo zero. Una vera sfida, certo, ma anche una vittoria per tutti”. Ma non solo: dopo un attento identikit del nuovo turista, del fattore tempo e di ciò che veramente fa la differenza, l’autrice prova a definire in questo ‘manuale per gli addetti e non’, quelle che sono le nuove regole di chi propone turismo. “I conflitti globali e la vita post-pandemica – aggiunge – ci impongono di ripensare al nostro concetto di fare turismo e cultura ed è su questi elementi che si deve plasmare l’offerta. Come? Creando reti competitive aiutati dalla tecnologia e dai social, formando i futuri manager del turismo andando a utilizzare il potenziale italiano dell’accoglienza grazie anche al made in Italy, applicando nuovi modelli strategici che possano dialogare con il pubblico e il privato. Destagionalizzazione versus overtourism”. Al nuovo turista di oggi, sempre più esigente e consapevole, non basta più soltanto vedere e fotografare, servono occasioni che facciano vivere originali esperienze che possano poi essere condivise e amplificate grazie ai social. Il viaggiatore di oggi è disposto a pagare per differenziarsi dalla massa e sperimentare quell’unicità emozionale capace di stupire e permanere nel tempo perché, dice, “le esperienze dove tutti i nostri cinque sensi si amplificano, divengono momenti temporalmente indelebili”. Attraverso le tante ricerche compiute negli ultimi decenni (anche proponendo una ricca bibliografia), Elena Croci offre uno sguardo sul significato sociale e antropologico di fare cultura oggi, osservando i nuovi trend e cercando di dare nome a gesti e abitudini a una parola che si estende a tanti ambiti. In questo saggio, che rappresenta una nuova edizione rispetto a quella scritta nel 2009, l’autrice ha voluto ragionare su un turismo innovativo in un’epoca in cui tutto – dal cibo allo sport al look – diventa esperienza culturale. Per fornire al lettore uno sguardo il più aderente possibile al tempo presente, l’autrice coinvolge grandi e piccole realtà industriali e imprenditoriali, chiedendo ad ognuno il loro personale punto di vista sulla parola turismo o meglio, su quanto questo argomento impatti sul loro business. Ad esempio, Autogrill Italia racconta della storia imprenditoriale di Mario Pavesi; Bmw Italia parla del concetto di viaggio e di cosa rappresenti ancora oggi un certo tipo di macchina per chi vuole fare turismo, Bam, la Biblioteca degli Alberi di Milano, si pone quale connettore fisico, sociale e culturale; Garipalli parla della loro innovativa idea di City Escape culturale e molto altro. Molte le parole chiave in questo volume che cercano di definire il profilo, la sagoma del nuovo turista e di ciò che egli chiede in un mondo sempre più complesso: emozione, identità, unicità, esperienza, conoscenza, cultura, natura, lifestyle, unicità, consenso, scambio, condivisione, territorio, relazione, mobilità, souvenir, destagionalizzazione, no overtourism, cambiamento, nuovi modelli.

