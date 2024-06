Tv: decreto su pirateria, ‘rubate password pay tv, danni per Sky Italia srl’

Adnkronos

Milano, 20 giu. “Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso accedeva abusivamente a un sistema informatico e telematico gestito da Sky Italia srl, eludendo le misure di sicurezza poste a tutela dei dati e delle comunicazioni elettroniche di tali sistemi, acquisiva e deteneva codici di accesso, password, e altri mezzi idonei a consentire la decriptazione dei contenuti del palinsesto televisivo pay tv di Now Tv”. E’ quanto si legge in uno dei decreti di perquisizione e di ispezione – si tratta di documenti ‘identici’ nei confronti dei 13 indagati – firmato dalla pm di Milano Milda Milli nell’indagine, in cui sono state disposte 14 perquisizioni in Italia e all’estero, che riguarda la lotta alla pirateria online che ha portato a oscurare la trasmissione di un segnale impedendo l’accesso ai contenuti a oltre 1,3 milioni di utenti.