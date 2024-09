Tv: Maria Latella, ‘in Rai ho ritrovato lo stesso entusiasmo di 26 anni fa’**

Adnkronos

Roma, 30 ago. “Nel ’96-’98 avevo scoperto delle enormi professionalità, io non sapevo nulla di tv. Sono tornata, dal ’98 ad oggi sono passati alcuni decenni, e mi sembra di aver trovato ancora grandi entusiasmi e persone che hanno voglia di funzionare bene le cose”. A dirlo all’Adnkronos è Maria Latella che, in un colloquio a tu per tu con l’Adnkronos, parla del suo rientro in Rai dopo vent’anni di Sky. La giornalista e conduttrice sarà infatti al timone di ‘A casa di Maria Latella’ a partire da martedì 10 settembre in seconda serata (dalle 23.20) su Rai3, in quello che la giornalista definisce un ‘dopo teatro’.

“Per le sei edizioni che abbiamo fatto su Sky era una cena che andava in onda alle 21 -ricorda Latella- Qui andiamo in onda alle 23.15, il martedì sera, ed è un dopo teatro: immagino che la gente torni a casa e ci guardi”. L’idea è di rispolverare il piacere della conversazione, a fronte di una tv sempre più urlata e caotica. “Si mangia il giusto, come sempre non cucino io, ed è una garanzia, e si parla, perché il piacere della conversazione è una cosa che un po’ abbiamo perduto. Va riconquistato anche in tv, dove spesso c’è un rumore di fondo e le voci si sovrappongono, senza capire bene nulla. Sarà un colloquio su temi di stretta attualità senza che le voci si sovrappongano”.