Ue, ambasciatore Polonia: “La tecnologia corre veloce, necessaria una risposta rapida alla disinformazione”

Adnkronos

Roma, 28 mag. “La Polonia sta rispondendo alla disinformazione con un dipartimento specializzato composto da sociologi, psicologi ed esperti IT”, ha dichiarato l’ambasciatore polacco Ryszard Schnepf nel corso del dibattito “Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell’informazione”, organizzato a Roma dalla sua ambasciata – nel contesto del semestre polacco di presidenza Ue – e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.