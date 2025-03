Ue, Ceo europei Beauty & Personal Care chiedono un dialogo strategico con istituzioni

Adnkronos

Bruxelles, 18 mar. – Gli amministratori delegati della Value of Beauty Alliance si sono riuniti oggi a Bruxelles per continuare un dialogo costruttivo con le istituzioni dell’UE sull’impatto delle politiche e dei regolamenti dell’UE sugli obiettivi globali di competitività e sostenibilità del settore. I Ceo – si legge in una nota – hanno sottolineato l’impegno di lunga data del settore per un futuro sostenibile e hanno chiesto un processo decisionale collaborativo che riconosca le caratteristiche uniche, le sfide e i contributi significativi del settore all’economia dell’UE.

L’Alliance ha anche presentato un nuovo rapporto redatto da Oxford Economics, che sottolinea il significativo impatto socio-economico della filiera della bellezza e della cura della persona. La filiera della bellezza e della cura della persona contribuisce per 180 miliardi di euro al PIL dell’UE, pari a 496 milioni di euro generati ogni giorno, e sostiene quasi 3,2 milioni di posti di lavoro. Le aziende produttrici di prodotti di bellezza e cura della persona dell’UE inoltre esportano beni per un valore di 26 miliardi di euro a clienti al di fuori dell’UE rendendo l’UE-27 il più grande esportatore di prodotti di bellezza e cura della persona al mondo. L’industria della bellezza e della persona dell’UE continua a crescere e a essere leader nella concorrenza globale, con 5 delle 7 maggiori aziende di bellezza con sede nell’UE, ma questo successo non è scontato.

I Ceo hanno invitato le istituzioni dell’UE a impegnarsi in un dialogo costruttivo per discutere l’impatto delle politiche e della legislazione dell’UE, al fine di garantire che la catena del valore della bellezza e della cura della persona possa mantenere la sua posizione di leader sulla scena globale.

Ad esempio, l’Alleanza invita l’UE a rivedere urgentemente la legislazione recentemente adottata sul trattamento delle acque reflue urbane per garantire che tutti i settori che contribuiscono ai microinquinanti nelle acque siano ritenuti responsabili, in linea con il principio “chi inquina paga”. Ciò non solo guiderà lo sviluppo di prodotti più sostenibili in tutti i settori industriali, ma garantirà anche che ciò non imponga un onere di costo sproporzionato a uno dei pochi settori leader a livello mondiale in Europa. L’Alleanza ritiene che l’imminente processo Omnibus rappresenti un’opportunità ideale per correggere questo squilibrio e promuovere condizioni di parità per tutte le industrie che contribuiscono all’inquinamento delle acque.

Guardando al futuro, gli amministratori delegati hanno anche esortato l’UE a dare priorità ai seguenti settori chiave: Revisioni del regolamento REACH e del regolamento sui prodotti cosmetici: concentrarsi sulla sicurezza dei consumatori e sulla protezione dell’ambiente sulla base di una solida valutazione del rischio e dell’uso reale degli ingredienti, mantenendo elevati standard scientifici; Accordi commerciali: dare priorità all’accesso al mercato, ridurre le barriere normative e sostenere l’esportazione di prodotti europei di alta qualità. Rafforzare i controlli doganali e applicare rigorosamente i requisiti ambientali e di sostenibilità per i prodotti importati, sia online che offline, per garantire condizioni di parità. – Transizione verso la bioeconomia: attuare politiche che sostengano la produzione sostenibile di ingredienti, affrontare il “green premium” per le tecnologie sostenibili e garantire un approvvigionamento affidabile a lungo termine di materie prime sostenibili. – Sviluppo della forza lavoro: collaborare con l’industria per sviluppare programmi di formazione mirati e strumenti di investimento per migliorare le competenze della forza lavoro e soddisfare le esigenze in evoluzione del settore.