Ue, Decaro: “Avanti con green deal, siamo a un bivio e non c’è più tempo”

Adnkronos

Rimini, 6 nov. – “Sono in corso a Bruxelles le audizioni per i commissari designati. Questa decima legislatura conta di portare avanti il pacchetto di misure del green deal. Oggi il pianeta ci chiede scelte coraggiose, non abbiamo molto tempo, il cambiamento climatico è in atto. Siamo a un bivio e l’Europa ha già imboccato la sua strada”.

Lo dice Antonio Decaro, presidente Commissione ambiente, sanità e sicurezza alimentare, Parlamento Europeo, in collegamento con la seconda giornata degli Stati generali della green economy in corso a Ecomondo, a Rimini.