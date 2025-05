Ue, Onori (Az): “Consapevolezza e trasparenza per combattere disinformazione”

Adnkronos

Roma, 28 mag. “La chiave per proteggere la democrazia dalla disinformazione è la consapevolezza pubblica e l’educazione mediatica”, ha affermato l’onorevole Federica Onori, segretario della commissione Affari esteri e comunitari della Camera, durante il dibattito “Come proteggere le nostre democrazie dalle interferenze straniere e dalla manipolazione dell’informazione” organizzato a Roma dall’Ambasciata di Polonia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea.