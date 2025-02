Ue: Pil eurozona +0,1% nel quarto trimestre 2024, meglio del previsto

Adnkronos

Bruxelles, 14 feb. (Adnkronos/Europa Press) – La crescita del prodotto interno lordo (Pil) della zona euro è rallentata allo 0,1% nel quarto trimestre del 2024, rispetto al +0,4% messo a segno nei tre mesi precedenti: il dato permette tuttavia di evitare la crescita zero inizialmente stimata da Eurostat.

Nell’Unione Europea nel suo complesso, l’attività economica nel quarto trimestre dell’anno è cresciuta dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, anche in questo caso un decimo in più rispetto alla stima iniziale dell’ufficio statistico. Pertanto, rispetto al quarto trimestre del 2023, la crescita annuale del Pil nell’area dell’euro è stata dello 0,9%, rispetto all’1,1% nell’Ue, mentre per l’intero anno il Pil dell’Eurozona ha messo a segno +0,7%, mentre nell’Ue a 27 paesi l’aumento è dello 0,9%.