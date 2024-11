Ue, Sberna: “Green deal proceda con cautela, no a compromettere imprese”

Adnkronos

Rimini, 6 nov. – “La grande sfida che abbiamo davanti è quella di trovare il giusto equilibrio tra sostenibilità ambientale, competitività economica e inclusione sociale. Questo processo richiede un approccio sistemico e strategico che tenga conto delle necessità delle nostre imprese” e il green deal deve “procedere con cautela per non compromettere il tessuto produttivo”.

Così Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo, in collegamento con la seconda giornata degli Stati generali della green economy in corso a Ecomondo, a Rimini.