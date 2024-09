Umbria: Cida, dirigenti analizzano le ricadute del Pnrr in Regione

Adnkronos

Perugia, 19 set. (Labitalia) – Il prossimo 20 settembre, dalle ore 10 alle ore 17, presso la Rocca di Casalina a Deruta (Perugia), Cida Umbria organizza una giornata di lavori dal titolo ‘Cida e ripresa economica. Dirigenti umbri e Pnrr’. L’incontro ha l’obiettivo di discutere e approfondire le ricadute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nella regione Umbria, analizzando i vari settori coinvolti e le prospettive future. “Sarà un convegno di grande rilevanza – spiega Marco Coccetta, segretario regionale di Cida Umbria – per discutere della ripresa economica e delle fasi attuative del Pnrr con importanti interventi istituzionali della Regione Esploreremo i diversi aspetti economici legati al Pnrr, coprendo tutti i settori grazie al contributo delle varie federazioni aderenti a Cida che assicurano il loro sostegno per migliorare, ove necessario, gli aspetti organizzativi e attuativi del Pnrr, favorendo la ripresa anche nella nostra Regione”. All’incontro saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tra cui Donatella Tesei (presidente della Regione Umbria), Eleonora Pace (presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria), Francesco Zaffini (presidente della 10° Commissione del Senato della Repubblica), e Raffaele Nevi (segretario della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati). “Il convegno – afferma Guido Quici, vicepresidente nazionale Cida e presidente nazionale Cimo-Fesmed – fortemente voluto dal segretario Marco Coccetta, vuole essere un’occasione di confronto su una tematica, quella del Pnrr, che punta diritto al rilancio del nostro Paese e che deve vedere protagonista la classe dirigente italiana. Cida è in grado di offrire professionisti del mondo sanitario e del terzo settore, dell’istruzione e ricerca, della piccola, media e grande impresa, del turismo, trasporti e terziario avanzato, del mondo bancario e assicurativo, nonché dell’agricoltura capaci di gestire le 6 missioni mutuate dalla Next Generation, che sono trasversali ed intersecanti tra loro”. Gli interventi saranno moderati dal segretario regionale di Cida Umbria, Marco Coccetta, e dalla direttrice di Cida, Teresa Lavanga. Le tavole rotonde saranno curate dalle singole Federazioni aderenti a Cida e affronteranno diversi temi. ‘Sanità dall’analogico al digitale’ a cura di Cimo-Fesmed, con relatori Cristina Cenci, Luca Coletto, Francesco Corea ed Enrica Ricci. ‘Liberiamo l’energia. Prospettiva delle rinnovabili in Umbria’ a cura di Federmanager, con relatori Augusto Magliocchetti, Roberto Morroni e Mauro Zenobi. ‘Umbria cuore verde d’Italia?’ a cura di Manageritalia, con relatori Paola Agabiti e Ferruccio Fiordispini. ‘Istruzione e formazione al centro. Innovazione, integrazione e rete per il territorio umbro’ a cura di Fpcida, con relatori Giuseppe Beato, Silvio Improta e Luigi Rossetti. ‘Lo stato di attuazione del Pnrr su imprese agricole e agroindustriali’ a cura di Fenda, con relatori Roberto Giangrande e Roberto Morroni. Interverranno inoltre Michele Michelini, direttore regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione e agenda digitale, sul tema ‘Impatto del Pnrr sullo sviluppo economico della Regione Umbria’, ed Enrico Melasecche, assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti, opere pubbliche e politiche della casa, con un intervento dal titolo ‘Le infrastrutture per rompere l’isolamento e promuovere lo sviluppo dell’Umbria’. Chiuderà i lavori il vicepresidente di Cida e presidente di Cimo-Fesmed, Guido Quici.

