Un ritorno in Grande Panda: Maldarizzi Automotive presenta la novità Fiat a Bari ﻿

Adnkronos

– Il 3 marzo l’evento di lancio nella storica sede del brand Stellantis Bari, 26 febbraio 2025. Può una leggenda vivere una seconda giovinezza? Fiat risponde a questa domanda rivisitando un modello iconico che ha segnato gli anni ‘80 e ha rappresentato per milioni di automobilisti un simbolo di libertà: la nuova Grande Panda.

Dopo il debutto nazionale che riporta il brand torinese del Gruppo Stellantis a dominare il segmento B, il nuovo “family mover” Fiat sarà presentato il 3 marzo da Maldarizzi Automotive. Il reveal avverrà a partire della 18:30 nella ex-sede storica Fiat di Via Oberdan, 2 (Bari) e i partecipanti avranno l’occasione di scoprire la Nuova Grande Panda e di rivivere in tutto e per tutto il sapore di quegli anni che hanno reso celebre il leggendario modello Fiat.

In soli 4 metri, la vettura offre spazio e comfort per gli spostamenti in città. Le linee ortogonali audaci, i fari LED pixel che strizzano l’occhio al retrogaming ed il logo in 3D su entrambi i lati rendono la Nuova Grande Panda dal carattere audace e futuristico.

Gli interni raccontano il ruolo pionieristico della casa torinese nell’ambito della sostenibilità, con l’utilizzo di BAMBOX Bamboo Fiber Tex®, un tessuto innovativo realizzato per il 33% con vere fibre di bambù. Ogni Grande Panda, inoltre, contiene materiale derivante dal riciclo di circa 140 confezioni di cartone per bevande.

Disponibile in due nuove motorizzazioni: la versione ibrida monta un motore turbo a 3 cilindri da 100 CV ed una batteria a ioni di litio da 48 V; la versione full electric dispone di una batteria da 44 kWh e garantisce un’autonomia fino a 320 Km. La ricarica è semplice e veloce grazie al cavo retrattile anteriore, caratteristica distintiva del nuovo modello Fiat.