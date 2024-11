Ungheria: Gino, ‘sono innocente, no alla consegna’

Adnkronos

Milano, 20 nov. “Sono innocente e mi oppongo alla consegna”. E’ il senso delle parole pronunciate in aula da Rexhino Abazaj detto Gino, militante antagonista compagno di lotte dell’europarlamentare italiana Ilaria Salis, e come lei posto sotto accusa dalla giustizia ungherese, arrestato nei giorni scorsi a Parigi. Attualmente detenuto nel carcere di Fresnes, alle porte della capitale, i giudici francesi devono decidere se estradarlo o meno in Ungheria, che aveva emanato un mandato d’arresto europeo.