Unicusano: il premio “Santi Ilario e Taziano” alla prof.ssa Maria Paola Pagnini

Comunicato stampa

21 marzo 2024. Assegnato lo scorso 16 marzo, alla prof.ssa Pagnini, il premio Santi Ilario e Taziano – Città di Gorizia” per il 2024. Una donna lungimirante a cui si deve l’insediamento del primo corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche, nel 1989. La storia racconta che, nell’ottobre del 1989, ben prima della caduta del muro di Berlino, un D.P.R. apposito, a firma Cossiga, sancì la nascita del primo corso di laurea In Scienze Internazionali e Diplomatiche. Presso l’Università Niccolò Cusano è stata Preside della Facoltà di Scienze Politiche, Coordinatore di dottorati di ricerca e master e tuttora svolge la sua attività universitaria. Ufficio Stampa

