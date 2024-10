‘Universi’, il futuro del lavoro sbarca domani nella Capitale

Adnkronos

Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Domani martedì 29 ottobre a partire dalle 15 si terrà all’Acquario Romano, Casa dell’Architettura di Roma (Piazza Manfredo Fanti, 47), la prima edizione di ‘Universi’. L’evento seguirà la formula dello speech contest teatrale, dando spazio sul palco a talk e performance individuali di studenti e studentesse universitari e la loro idea di ‘Futuro del Lavoro’. Vedremo esibirsi giovani ‘Visionari’ che presenteranno le loro idee, condivideranno le loro richieste e si confronteranno con ‘Pionieri’ di aziende e istituzioni, rendendosi protagonisti nel dibattito attuale sulle nuove dinamiche occupazionali e sul futuro senso del lavoro. Introdotti da un inspiration speech di Gabriele Gabrielli (presidente Fondazione Lavoro per la persona), i 9 ‘Visionari’, selezionati tra oltre 50 candidature pervenute agli uffici placement degli atenei in rete, dialogheranno con 5 pionieri del mondo delle imprese (Daniele Di Fausto, ceo Global di eFM; Jlenia Sassi, hr manager head of training & recuiting Acea; Ludovica Chimenz, group talent development & hr bp Angelini Holding; Mauro Castelli, Salcast Gestioni; Daniele Narduzzi, chief human resources, legal & it CY4GATE). Oggetto del dialogo saranno idee e nuovi approcci relativamente al futuro del lavoro, vissuto sia dal punto di vista del candidato che da quello interno all’impresa. Ad arricchire il dialogo non mancheranno rappresentanze istituzionali che porteranno un ulteriore punto di vista utile a costruire un quadro d’insieme il più dettagliato e realistico possibile. Al termine della giornata è previsto un momento di networking tra i protagonisti dell’evento e tutto il gruppo della Rete del Placement del Lazio. L’evento ‘Universi’, che gode del patrocinio di Roma Capitale, è organizzato dalla Rete del Placement per il Lazio di cui fanno parte: Sapienza Università di Roma, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Università degli studi di Roma Tre, Università degli studi di Roma Foro Italico, Università di Roma Lumsa, Unint – università degli studi internazionali di Roma, UER Università Europea di Roma, Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale, Ucbm Università Campus Biomedico e AlmaLurea srl. Ecco i nove Visionari e i loro interventi: Kirolos Mouris Wadie Attaalla (Università degli studi Roma Tre) – Sfruttamento del lavoro minorile nel lavoro; Federico Baliviera (Università degli studi di Tor Vergata) – L’uomo ha bisogno di un obiettivo; Simone Baliviera (Università La Sapienza) – Il paradosso dello smartworking; Alessandro Cervelli (Università degli studi Roma Tre) – Ristorazione e crisi; Paolo Di Florio (Università degli studi del Foro Italico) – Le barriere della disabilità nel mondo del lavoro; Aurora Peruzzi (Università degli studi Internazionali) – Il futuro del lavoro inizia oggi; Pierpaolo Regnoni Macera (Università Campus Bio-Medico di Roma) – Vocazione o ricatto?; Giulio Trentacosti (Università Lumsa) – Il marketing Fi-gitale per bambini; Luca Vecchio (Università Europea di Roma) – L’AI sostituirà il recruitment. Conducono e moderano l’evento: Massimiliano M. Schiraldi, professore Ordinario di Impianti Industriali, delegato del Rettore per i Grandi Eventi, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Marta Perrotta, professoressa associata di Televisione, Radio e Media Digitali, direttrice di Roma Tre Radio, Delegata del Rettore per la Comunicazione e la Promozione Istituzionale, Università Roma Tre. La partecipazione live all’Evento è ad invito, ma potrà essere seguito in streaming collegandosi al sito dell’evento: www.universi-lazio.it.

