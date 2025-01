Adnkronos

Università, Delpini: “Da Cattolica sapere contro la banalità”

Milano , 17 gen. – “Questa celebrazione si può intendere come una invettiva contro la banalità; banalità come esito di un sapere che si riduce alla raccolta di una attrezzatura per eseguire un compito o un mestiere”. Così l’arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, intervenuto all’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’università Cattolica di Milano in […]

Di Redazione | 17 Gennaio 2025