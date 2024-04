Università, Labra (UniMiB): “Giornata nazionale occasione per interazione con società”

Adnkronos

Milano, 20 mar. – “Milano è una città universitaria dove ci sono più di 200.000 studenti. La giornata di oggi è un modo per portare le università nella società e nella città, facendo conoscere l’università ai cittadini e i cittadini all’università. È proprio un modo di interazione nuovo”. Lo ha detto Massimo Labra, professore di […]

Milano, 20 mar. – “Milano è una città universitaria dove ci sono più di 200.000 studenti. La giornata di oggi è un modo per portare le università nella società e nella città, facendo conoscere l’università ai cittadini e i cittadini all’università. È proprio un modo di interazione nuovo”. Lo ha detto Massimo Labra, professore di Botanica all’università degli studi di Milano-Bicocca, a margine dell’evento ‘Università svelate’, la prima edizione della giornata nazionale delle Università, istituita per il 20 marzo dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) e dedicata alla celebrazione del sapere e dell’istruzione. Tra le tante iniziative organizzate dall’università di Milano-Bicocca per l’occasione anche un dialogo tra ricercatori e cittadini sul tema della transizione ecologica, svoltosi presso il Vivaio Bicocca. “Il Vivaio Bicocca è una realtà di biodiversità urbana reale, in cui noi non abbiamo voluto curare eccessivamente le piante e gli animali, così da vedere come si comportavano tra di loro gli organismi del vivaio: gli uccellini, gli insetti, i diversi tipi di piante – spiega Labra – Abbiamo scoperto che la biodiversità ha delle potenzialità immense e veniamo qui con i nostri studenti a spiarla”. “I lavori del futuro sono quelli verdi e permeeranno qualsiasi settore, dell’economia alle tecnologie, alle scienze fino alla sociologia – conclude il docente – Oggi si dice che per ogni euro investito in biodiversità si può guadagnare da 8 a 38 euro, un bell’investimento. L’idea di portare i giovani di qualsiasi disciplina nel contesto del Vivaio significa dare loro delle soft skill importanti per capire che cos’è l’ambiente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA