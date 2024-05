Un’opera fondamentale per il nostro benessere finanziario: “Il sapere che conta” di Annamaria Lusardi

Adnkronos

STANFORD, California, 20 maggio 2024 /PRNewswire/ — E’ stato pubblicato da poche settimane il libro: “Il sapere che conta”, dell’economista e docente alla Stanford University, Annamaria Lusardi, che è stata anche la direttrice del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria dal 2017 al 2023.

Quest’opera, pubblicata da Mondadori, rappresenta un’illuminante guida per tutti coloro che desiderano acquisire le conoscenze finanziarie necessarie per costruire un futuro solido e sicuro.

In un mondo in cui prendere decisioni finanziarie è una costante della vita quotidiana, “Il sapere che conta” si pone come un faro per coloro che desiderano avere una guida chiara e semplice. Attraverso sette capitoli scritti in modo rigoroso ma accessibili a tutti, Lusardi illustra i concetti fondamentali della finanza, dal risparmio agli investimenti, dall’inflazione al tasso di interesse, offrendo esempi pratici e consigli preziosi per gestire al meglio il proprio denaro.

L’autrice, considerata una delle esperte mondiali nel campo dell’alfabetizzazione finanziaria, sottolinea l’importanza di conoscere i principi base della finanza, equiparandoli alla fondamentale capacità di leggere e scrivere. “La finanza è presente in ogni aspetto della nostra quotidianità”, afferma Lusardi, “e solo la conoscenza dei suoi concetti di base può garantire un vantaggio significativo, senza la necessità di essere degli esperti”.

Attraverso esempi, casi pratici, consigli utili, ed anche esperienze personali, Lusardi trasmette la sua passione e competenza nel campo della finanza, dimostrando che anche piccoli cambiamenti nelle abitudini finanziarie possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita.

