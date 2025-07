Urbanistica: Boeri offre ‘chiavi’ città a Mourinho e Ancelotti, no di Sala

Adnkronos

Milano, 18 lug. Stefano Boeri, l’architetto indagato nell’inchiesta sull’urbanistica, in una delle chat agli atti dell’indagini – sono oltre 400 le pagine che mostrano le conversazioni via Whatsapp (6 febbraio 2017 – 26 settembre 2023) con il sindaco Giuseppe Sala – avanza l’idea di consegnare le ‘chiavi’ di Milano a chi, negli anni scorsi, ha guidato Inter e Milan.

Il 16 aprile 2019, Boeri scrive. “Ciao Beppe. Per Calciocity 27/30 settembre sarebbe bello invitare Mourinho e Ancelotti. Dargli chiavi città è troppo?”. Il giorno dopo il primo cittadino risponde: “Insomma… Ma fammi pensare a una formula…Buona giornata”.