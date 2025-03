Urbanistica: legale Oggioni, ‘estraneo ad accuse, chiederemo revoca domiciliari’

Adnkronos

Milano, 7 mar. “Si è avvalso della facoltà di non rispondere, si riserva di fare dichiarazioni e di svolgere le sue difese in momenti successivi dopo aver avuto copia e aver studiato l’intera documentazione della pubblica accusa”. Lo afferma l’avvocato Giovanni Brambilla Pisoni, difensore di Giovanni Oggioni l’ex vicepresidente della Commissione paesaggio del Comune di Milano, arrestato per corruzione, falso e depistaggio in un’indagine della procura meneghina sull’urbanistica, al termine dell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Mattia Fiorentini.