Urbanistica: pm Milano, ‘da Boeri toni di comando su sindaco Sala’

Adnkronos

Milano, 16 lug. C’è anche un messaggio WhatsApp che l’architetto Stefano Boeri avrebbe mandato il 22 giugno del 2023, il giorno prima di una seduta della Commissione paesaggio che doveva dare un parere sul progetto di riqualificazione del Pirellino in Torre botanica, tra gli atti dell’inchiesta della procura di Milano.

“I toni di Boeri nei confronti del sindaco – scrivono i pubblici ministeri – erano molto risoluti e di comando”. L’archistar avrebbe ricordato a Sala che “del caso aveva già parlato a lungo con Tancredi” e anche con Malangone, il dg del Comune. E che in caso di parere negativo al progetto da parte della Commissione paesaggio ci sarebbe stata una “‘rottura’ e contenziosi da parte di Manfredi Catella”, l’immobiliarista.