Urbanistica: pm Milano, ‘Oggioni corrotto per agevolare costruttori’

Milano, 5 mar. “Al fine di favorire il buon esito di numerose pratiche edilizie, avrebbe ricevuto altre utilità da un’associazione di categoria dei costruttori edili e da un operatore economico del real estate”. E’ così formulata l’accusa di corruzione da parte della procura di Milano nei confronti di Giovanni Oggioni, finito oggi agli arresti domiciliari, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello unico per l’edilizia (Sue) di Milano.